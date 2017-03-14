友掉護照找7小時 賭王兒嗆爆香港航空

何猷君在微博上嗆香港航空，更po出聯絡的通話紀錄。（圖／取自微博）

香港賭王何鴻燊四房兒子何猷君過去的戀情經常登上媒體版面，但這回可是為了好友出口氣！他近來和好友一同搭香港航空，但好友護照不慎掉在飛機上，他協助打電話聯繫，整整7個小時，香港航空都回應找不到，可何猷君坐在機場板凳上時，卻有管理人員認出他，短短10分鐘就說找到了，讓他氣炸！

何猷君昨在微博抱怨香港航空處理態度，透露好友的護照不慎掉在飛機上，希望航空公司幫忙協尋時，卻得到愛答不理、態度極差的回應。他從凌晨1點打電話到早上8點，整整7小時都只說找不到，他怒嗆香港航空是一家「勢力的服務商」，還自問莫非只因自己搭經濟艙，就得到這樣的服務？

最後兩人無奈在上海機場椅子上坐了一夜，沒想到在機場時有位管理人員認出他是賭王兒子，原本兩人被告知護照丟了只能返回香港補辦，沒想到在該人員的聯絡下，護照10分鐘內就被尋獲，讓何猷君痛斥「可悲！」他認為航空公司應該一視同仁，而不是認出他是賭王兒才幫忙，氣得直呼「致每一個不被公平對待的我們。」

(中時電子報)