星宇航租購機有影 空巴波音拜會張國煒
長榮航空前董事長張國煒正籌組星宇航空，雖然還未向民航局提出申請，但最近空中巴士和波音公司都已派人拜會張國煒，爭取星宇租購機訂單。
長榮集團前發言人聶國維目前協助張國煒對外公關發言，聶國維證實，最近空中巴士或波音的人，的確分別見過張國煒 ，但他說，這是純禮貌性拜會。
聶國維說，目前並未確定要使用何種機型，單走道飛機中的波音的B737-800和空中巴士的A321，及廣體客機中的波音B787與空中巴士A350都是競爭機型，要等星宇航空公司正式成立後，飛機公司才報價，屆時才會決定機型。
有關星宇航空籌組的進度，聶國維說，好幾組合作夥伴仍在接洽中。
根據民航法規定，籌設航空公司必須具經營國際運輸或國際貿易業務5年以上，若要經營國際航線，資本額須達新台幣20億元以上，每年營業收入須達60億元以上，張國煒正洽符合資格的合作對象。
張國煒因家族爭議，去年3月離開長榮航空後，就積極規劃自己的航空事業，去年11月向經濟部登記星宇航空，目前仍在籌設階段，規劃租或購10架飛機。1060314
(中央社)
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