台鐵清明加開239列次 17日開訂

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台鐵局今天公布，清明假期全線加開239列次列車，17日零時起開放訂票。

台鐵說，清明疏運期從31日至4月5日共6天，全線加開各級列車239列次；其中東部幹線（含南迴線）自強號106列、莒光號33列、復興號及區間車33列，共172列次；西部幹線自強號35列、莒光號8列、復興號及區間車24列，共67列次。

台鐵為加強東部疏運，4月1日至4日，每天開行樹林往返花蓮直達對號區間快車共24列，配合宜蘭綠色博覽會活動還增加停靠冬山站，並提供台北-宜蘭新台幣100元、台北-花蓮200元優惠票價。

台鐵也將在清明節前後離峰時段，加開樹林往返花蓮、台東7折票價紅眼列車；3月31日、4月1日、3日及4日加開東線實名制及返鄉自強號專車。

另為疏運清明節假期西部幹線旅客，台鐵在疏運期間將加開七堵-嘉義間（經山線）區間快車共10列次，疏運返鄉及出遊人潮。

清明假期車票自17日零時起，開放一般民眾網路及電話語音訂票。實名制班次24日上午6時起，開放身份證U、V開頭及今年3月1日前設籍花東縣民網路訂票。1060314

(中央社)