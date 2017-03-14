民調排第4 詹啟賢：川普原本民調也差

國民黨主席參選人、前國民黨副主席詹啟賢今天表示，他的民調雖只排第4，但美國總統川普一開始的民調也不怎樣，選出來就知道了。

詹啟賢上午接受廣播電台專訪，談到民調排名問題時表示，他對民調沒什麼看法，參考就好了，重點是他每天到基層去跟黨員溝通時，反應都很熱烈，他知道選民要什麼，投票是基層黨員一票一票投的，不是上面的樁腳說了算。

詹啟賢表示，「川普一開始民調也不怎麼樣」，選情改變很快，選出來就知道了。他並舉過去前總統馬英九與前立法院長王金平競選黨主席的狀況為例，當時王的民調遠勝馬，且是馬的兩倍高，但結果最後得票比例是馬3王1，馬英九大勝。

另外，談到319槍擊案，詹啟賢當時擔任奇美醫院院長，他說，這可能是命中註定他人生中考驗的一環，這件事跑到他身邊，他不得不處理，治療病人時不該有政治考量，但很遺憾至今仍餘波盪漾，每當黨內選舉，就有人拿來作為內部鬥爭的藉口，讓他覺得很遺憾。

在兩岸關係上，詹啟賢表示，他主張維持「九二共識」，而「九二共識」就包含了「一中各表」。

詹啟賢說，「九二共識」是指在一個中國的架構下，兩岸各有不同意涵的認知。有人說「九二共識」老梗，但現在兩岸還沒有統一的條件，獨立也不可能，台灣民眾當然會感到無奈與焦慮，但是目前只能這樣。1060314

(中央社)