雲端追思系統 掃墓祭拜聽線上遺言

用手機掃瞄塔位面板上的QR code，就能播放出先人影音記錄及生平事蹟。(郭韋綺攝)

想像掃墓祭拜時，若能親耳聽到已過世親人的話語，甚至目睹在世前的身影片段，那該是多麼溫馨感人的場面。位於岡山的吉園大吉座納骨塔，在今年清明節前夕正式對外推出「竹篁吉地-先人雲端追思系統」，系統可以預先收錄先人的文字、影音，往後來祭拜時只要用手機掃瞄塔位面板上的QR code，就能聽到「線上遺言」。

這套全台唯一的「竹篁吉地-先人雲端追思系統」系統，日前已正式上線，供消費者加價購買使用，大吉座董事長特助楊修翰表示，往往後代子孫會因為跟過世的親人不熟悉或未曾謀面，對於掃墓祭拜興趣缺缺，甚至是有些排斥，我們希望讓前來大吉座的家屬除了祭拜先人之外，可以再次地先人互動，緬懷先人，更加熟悉親人，認識自己的長輩。

把回憶儲存在雲端裡，一般人最擔心的大概就是隱私保護的問題，大吉座將用戶的隱私視為最高機密，不僅資訊由官方統一管理，修改也須經過官方審核，以確保用戶個資安全。

民眾陳先生表示「竹篁吉地」功能相當齊全，裡頭存放了奶奶的照片、事蹟與叮嚀，每次來祭拜都可以看到奶奶一如以往的和藹可親，而自己即將出生的兒子以後來到大吉座，小曾孫透過手機掃瞄QR code即可和曾祖母在雲端相遇，認識親人生前的歷史，親密感不因生死的阻隔而消失，傳承下來的紀錄也成為家族間的共同回憶。

「竹篁吉地-先人雲端追思系統」系統主要有四大功能：美麗人生、諄諄之語、人生紀實、心繫之念，系統可以詳實的紀錄往生先人的生平事蹟，並存放數十張先人生前的生活照片或一段影片，讓先人有溫度的存在我們身邊，不再只是一張大頭照與冰冷冷的骨灰甕。肅穆凝重常是一般人對於靈骨塔的印象，

吉園大吉座自啟用以來，致力於建構六星級的舒適環境，希望營造不是沉重的哀傷氣氛，使來到大吉座的民眾能夠感受到與親人相見的期待與喜悅，讓亡者安息在尊榮、優美的環境中，生者能感到安心，探訪時的舒適、自在，使悲傷的情緒能在此獲得撫慰或抒發。

(中時)