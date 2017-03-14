「小林故事館計畫」助高市社區發展
臺灣企銀董事長朱潤逢及總經理周燦煌赴地處偏遠、資源缺乏的高雄市甲仙區小林社區，贊助小林社區發展協會辦理「小林故事館計畫」，小林社區自2009年莫拉克風災後，造成當地大武壠族村落嚴重災情，面臨文化保存的挑戰，為保存當地文化，遂由小林社區發展協會計畫成立小林故事館，結合當地居民展現民間技藝、手工技術、古調音樂及藝術展覽等多項活動，除了增加當地居民對其固有生活與文化的認同，進而達到文化推廣與傳承。
朱潤逢指出，臺灣企銀積極參與社會公益活動，多年來提供資助的對象，包含偏鄉學校、育幼院、家扶機構、身心障礙福利機構、特殊教育發展機構以及老人養護機構等社福機構團體。臺灣企銀是國內唯一中小企業專業銀行，成立至今逾一百年，見證台灣經濟起飛，除了深耕本業，更秉持著關懷、分享的企業精神，推展公益慈善不遺餘力，期讓台灣多一分溫暖的力量，並與各界攜手共創美好社會。
臺灣企銀秉持善盡企業社會責任，積極參與社會公益的企業精神，多年來持續辦理捐助弱勢團體及資助偏鄉學童教育資源，以實際行動展現對社會各界的關懷，期望發揮愛與關懷的正面能量，讓社會更加和諧美好。
(工商)
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