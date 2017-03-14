解決梧棲大排長年水質惡化 中市府建水質淨化設施

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梧棲大排長年來水質惡化，影響當地生態與居民生活品質。（陳世宗翻攝）

水利局爭取環保署補助，將於沙鹿火車站後站大興停車場旁綠帶建置水質淨化設施。（陳世宗翻攝）

長年來梧棲大排水質惡化，影響當地生態與生活品質。水利局為此爭取環保署補助，將於沙鹿火車站後站大興停車場旁綠帶建置水質淨化設施，淨化後的水導流回梧棲大排增加生態基流量，讓大排水質有改善。

水利局長周廷彰說，工程預算將分三年編列，今年編列6332萬元，不足部分3598萬元將向市議會提出追加預算案，盼爭取議會支持，預計最快3月底前發包，107年4月完工。

周廷彰指出，該局積極爭取中央補助，今年1月23日獲行政院環保署核定「台中市梧棲大排水質改善工程」案計畫總經費1億2792萬元；其中環保署補助55％，市府配合款為45％，工程分106、107及108年三年編列，將於沙鹿火車站後站大興停車場旁綠帶建置水質淨化設施，每日可處理水量約達1萬公噸，淨化後的水導流回梧棲大排，增加生態基流量。

水利局強調，今年本預算應編列6332萬元，原已編列2734萬元，不足3598萬元將納入今年第1次追加預算辦理，盼議會支持。若能在3月底前辦理工程發包，明年4月就可完工試運轉，解決多年水質惡化及魚群經常暴斃等問題，改善周邊生活與環境品質。

(中時)