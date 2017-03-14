一例一休造成困擾 朱立倫：中央要盡快訂統一標準

新北市長朱立倫（左）14日呼籲中央能盡快訂出統一標準，解決一例一休執行困擾。（池雅蓉攝）。

南投縣長林明溱在縣務會議直言「一例一休」是惡法，更要研議縣內不實施一例一休制度，更牴觸法律部分只要不被抓去關就好。新北市長朱立倫今日表示，一例一休實行後，確實造成企業、勞工及政府執行上困擾，呼籲中央能盡快訂出統一標準。

朱立倫說，一例一休實行後，已造成民眾執行上困擾，包括企業、政府及勞工，但要怎麼合理調整，需要中央盡快就執行跟法定層面訂出統一的標準。

新北市府發言人張其強也補充說明，盼勞動部能就目前執行後各界衍生問題、各級行政機關在執行上所遇爭議，盡快就施行細則、解釋令，做成一致的公布，解決一例一休所生疑義。

(中時)