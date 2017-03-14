勞基法部分條文窒礙難行　苗縣長透過立委修法

苗栗縣長徐耀昌（右）表示，勞基法部分條文窒礙難行，已透過縣籍立委希望修法調整。（陳慶居攝）

許多公部門利用周休二日辦理活動，卻被一例一休影響人力調度不易。（陳慶居攝）

勞基法爭議不斷，南投縣長林明溱甚至在縣務會議中表示「研擬能否不施行？」對此，同為藍營的苗栗縣長徐耀昌上午表示，這是中央政策，縣府不會跟進，但已針對部分窒礙難行的條文，例如第38條內容，縣府可能因而要支付1100多名員工無法休完假的薪水約3000多萬元，而預算早已編列，恐面臨發不出這筆錢的疑慮。

另外，日前有雇主傳LINE給員工，判定算加班的個案，一下支薪就4倍，對勞資雙方都造成衝擊和擠壓，對公部門也是一大壓力，他先前已透過縣籍立委徐志榮與陳超明，希望透過修法取得平衡與合理。縣內若有資方觸法，將先行輔導，不會動輒開罰。

徐耀昌說，一些公部門經常會在周休二日舉辦活動，以利更多人潮參與，但一例一休實施後，使人力調度更吃緊，承辦單位必須事先調整人力先休假。

而勞基法影響所及，還包括530名工友、480名臨時人員和150名測量助理，依規定他們應休未休完的假必須支薪，估計將多出3000多萬元的經費，但縣府預算去年早已編列，未來恐窒礙難行。

(中時)