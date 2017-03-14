勞基法部分條文窒礙難行 苗縣長透過立委修法
勞基法爭議不斷，南投縣長林明溱甚至在縣務會議中表示「研擬能否不施行？」對此，同為藍營的苗栗縣長徐耀昌上午表示，這是中央政策，縣府不會跟進，但已針對部分窒礙難行的條文，例如第38條內容，縣府可能因而要支付1100多名員工無法休完假的薪水約3000多萬元，而預算早已編列，恐面臨發不出這筆錢的疑慮。
另外，日前有雇主傳LINE給員工，判定算加班的個案，一下支薪就4倍，對勞資雙方都造成衝擊和擠壓，對公部門也是一大壓力，他先前已透過縣籍立委徐志榮與陳超明，希望透過修法取得平衡與合理。縣內若有資方觸法，將先行輔導，不會動輒開罰。
徐耀昌說，一些公部門經常會在周休二日舉辦活動，以利更多人潮參與，但一例一休實施後，使人力調度更吃緊，承辦單位必須事先調整人力先休假。
而勞基法影響所及，還包括530名工友、480名臨時人員和150名測量助理，依規定他們應休未休完的假必須支薪，估計將多出3000多萬元的經費，但縣府預算去年早已編列，未來恐窒礙難行。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。