時力提修法 駕駛超時可處旅行社廢照
時代力量立法院黨團今天提出發展觀光條例部分條文修正草案，明訂旅行業者安排行程時，應提供合法交通工具，且遊覽車駕駛人不得超時工作，情節重大者最重可廢止其營業執照。
時代力量黨團上午舉行黨團大會會後記者會。時代力量籍立法委員黃國昌說，過去發生幾起不幸的旅遊事故，大家都非常重視關切，針對這事件時力也邀請運輸、旅遊業者，以及在第一線駕駛朋友開過公聽會，並聆聽行政部門在法規、執行上未來要推動改革的方向。
黃國昌說，這次修法是要讓旅行業者在一開始幫所有旅客安排、設計行程時，能從頭就確保是使用合格的業者提供的駕駛服務，妥適安排旅遊行程，不可以使駕駛違反超時工作等相關規定；這些規定目前放在旅行業管理規則中，但過去5年只有1件裁罰案例。
他說，蝶戀花事件時，就廢止營業許可部分，是借用消費者保護法規定才有辦法讓蝶戀花停業，修法是希望能回到發展觀光條例中一併訂明，增加主管機關針對行程、安排駕駛的管制作為及密度。
草案明訂，旅行業者為旅客安排旅遊相關事宜時，應提供符合法規要求的交通工具、合格駕駛人，並妥適安排行程，不得使遊覽車駕駛人超時工作。違者可處新台幣3萬以上15萬以下罰鍰；情節重大者，得廢止其營業執照。1060314
(中央社)
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