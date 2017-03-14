橡皮筋加塑膠繩 醫護自製復健器材夯

奇美醫學中心醫護團隊為協助接受肩部關節鏡手術患者復健，研發以橡皮筋、塑膠繩等簡單材料做成的「彈性懸吊帶」，效果相當不錯；平時還可當成健身器材，便宜又實用。中央社記者楊思瑞攝 106年3月14日

奇美醫學中心醫護團隊為協助接受肩部關節鏡手術患者復健，研發以橡皮筋、塑膠繩等簡單材料做成的「彈性懸吊帶」，效果相當不錯；平時還可當成健身器材，便宜又實用。中央社記者楊思瑞攝 106年3月14日

奇美醫學中心醫護團隊為協助接受肩部關節鏡手術患者復健，研發以橡皮筋、塑膠繩等簡單材料做成的「彈性懸吊帶」，效果相當不錯；平時還可當成健身器材，便宜又實用。

奇美醫學中心護理部5A病房小組長蔡瑋芬表示，健身運動已成為盛行風氣，彈力帶是很常見的健身器材；但可能要花錢去買、也需要健身教練提供指導，比較不方便。

蔡瑋芬指出，肩部是人體活動度最大的關節，當肩關節出現功能障礙時，不但會造成疼痛，手臂無法往上抬舉，還會影響梳頭、更換上衣等日常活動。許多患者會選擇肩部關節鏡手術治療。

她說，肩部關節鏡手術病患在術後要執行外展、內收、鐘擺運動等項目的輔助復健運動，以恢復及增加肩部日後的活動功能。但當增大肩部活動角度時，病人常因疼痛而中斷復健運動；如何讓病人返家後仍可繼續執行，就成為重要課題。

蔡瑋芬表示，經醫護團隊共同發想後，決定運用彈力帶原理來製作肩部輔助復健的道具，以每8條橡皮筋為1組，將5組橡皮筋用塑膠繩連結後，再加上適當長度的塑膠繩，製作成「彈性懸吊帶」。

蔡瑋芬指出，病人使用時可坐著或站立背靠牆，將彈性懸吊帶掛在肩膀以上至少50公分的固定物上，依手腕握住或套入合適的橡皮筋位置；此時彈性懸吊帶會支撐手臂，輔助肩部做關節活動，執行外展、內收、伸張等配合復健運動。

她說，病房使用彈性懸吊帶後，發現效果及病患的滿意度都很高。除了輔助術後配合復健運動外，彈性懸吊帶也可轉為輔助肌力訓練的工具，成為方便又實用的健身器材。1060314

(中央社)