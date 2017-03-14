陸政協報告增反港獨內容 泛民質疑

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中國大陸全國政協會議的工作報告有所修訂，新增反「港獨」和對香港校園推展國情教育，引起香港泛民主派議員質疑政協入校是從事政治任務。

綜合本地報章報導，中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議昨天在北京閉幕，會中通過政協常委會工作報告最後版本，這與政協主席俞正聲3日發表的最初版本有所不同。

據報導，新版本增加了「堅決反對『港獨』行徑」，和「助推港區政協委員走進校園開展國情教育活動」的內容。

一般相信，政協報告新增國情教育內容，相信與遏制「港獨」在校園萌生有關。

對於政協有這樣的計畫，香港各界意見紛紜。大公報今天引述多名港區全國政協委員說，香港必須做好教育和基本法的宣傳工作，要想辦法讓學校不成為「港獨」溫床。

香港教育局局長吳克儉也表明歡迎熟悉和支持基本法的資深人士支援校方，並指批評此舉是「洗腦」的人要提出證據，「不可信口雌黃」。

據報導，大陸國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權說，政協委員非常了解大陸，對落實基本法和「一國兩制」也有重要責任，因此政協委員入校宣傳基本法和「一國兩制」是非常必要的。

屬於泛民的教育界立法會議員葉建源接受明報訪問時形容，報告寫明政協入校是「不尋常」，擔心是政治任務。

他說，學生與政協委員或立法會議員接觸是正常的事，但北京中央把政協走入校園寫在工作報告中，「把這事變成一個政治任務，不再是純粹的教育，而是政權組織進行的政治任務」。1060314

(中央社)