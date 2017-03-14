南投縣長拒跟一例一休 網友這樣看
勞動新制一例一休上路後，各方爭議未歇，南投縣長林明溱直言該法是惡法，將研議縣內不實施一例一休，讓勞資依舊制走，至於牴觸法律部分，林明溱說「只要不被捉去關就好！」對此，PTT網友不以為然，留言「不想給加班費藉口一堆」、「要不要獨立算了」。
一例一休引起多方反彈，南投縣長林明溱更在縣務會議中開第一槍，要求縣府社會暨勞動處、行政處法制室研議，如何在不觸犯刑責原則下，讓南投不實施一例一休。林明溱說，一例一休上路後，各界哀鴻遍野，加班費看得到吃不到，顯見新制不符民意需求，中央若不謀求解決方法，經濟恐因此崩盤。
林明溱拒跟一例一休消息，引起PTT網友熱烈討論，網友留言「那為何不好好照法律給加班費？」、「台灣所有慣老闆乾脆都搬過去」、「不會多請人嗎？」
(中時電子報)
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