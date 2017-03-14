WBC》衝本壘強迫取分! 委國逆轉義搭八強末班車

委內瑞拉4比3驚險擊敗義大利挺進八強。(美聯社)

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晉級或打包回家的割喉戰，14日經典賽D組加賽委內瑞拉碰頭義大利，委內瑞拉9局上急拉尾盤，隊長老虎重炮卡布雷拉(Miguel Cabrera)陽春炮、歐多爾(Rougned Odor)二壘打，加上歐多爾衝本壘強迫取分，4比3一分差逆轉勝，搭上八強末班車。

委內瑞拉預賽交手義大利，鏖戰至延長10局才以11比10艱苦勝出，兩隊共動用16名投手，原本預料此役同樣會是打擊戰卻形成投手戰。義大利開賽自委內瑞拉先發班柯莫(Omar Bencomo)手中連敲兩支安打，取得1比0領先。

委內瑞拉直到4局上，才有靠著對方投手觸身球上壘，但連續兩個半局都是有得點圈機會遭雙殺留下殘壘。委內瑞拉等到6局上才有得分攻勢，趁義大利守備失誤攻占一二壘，英西亞特(Ender Inciarte)適時安打追平比數。

委內瑞拉隊長卡布雷拉9局上轟扳平陽春炮。(美聯社)

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但7局下義大利手感火燙的安德烈奧利轟出右外野陽春炮、也是個人經典賽第3轟，替義大利重新取得超前。

擁有大聯盟豪華打線的委內瑞拉，9局上終於甦醒力挽狂瀾，無人出局卡布雷拉轟出扳平陽春炮，歐多爾補上打上全壘打牆圍欄安打超前比數，隨後委內瑞拉更大膽採取強迫取分戰術，歐多爾衝本壘，為委內瑞拉拿下保險分，4比2領先。

委內瑞拉9局下派出守護神「K-Rod」羅瑞葛茲(Francisco Rodriguez)關門，未料被李迪(Alex Liddi)掃出陽春炮，又將比分拉近到1分差，不過「K-Rod」隨後穩住陣腳，委內瑞拉4比3一分險勝，搶下最後一張八強門票，將與多明尼加、波多黎各、美國交手，爭取挺進洛杉磯4強賽資格。

(中時電子報)

義大利莫里斯先發5局好投無用，遭牛棚放火逆轉無緣晉級。(美聯社)