與人諮商就洩密 羅智強嘆任何總統都可能洩密！

民進黨立委柯建銘指控前總統馬英九洩密，北檢14日起馬英九。圖為馬英九1月10日出庭應訊照片。（報系資料照 陳君瑋攝）

台北地檢署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，今天依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九。前總統府副秘書長羅智強感嘆，照這樣的標準，每個總統無時無刻都身處洩密危機，因為只要和幕僚或任何人諮商，他就是洩密！

以下為羅智強臉書全文：

馬英九被起訴。

對這様的結果，我深感遺憾，但我不打算學蔡英文，身為總統，卻在郭瑤琪貪瀆案被司法定讞後，竟寫親筆信去痛批司法不公。

基於我「一介平民」身分的言論自由，我不認同檢方的起訴判斷，但「尊重司法」。

可是，我也要嚴正指出，如果總統在知道一件動搖國政大局的司法關説案時，竟連和行政部門的最高首長行政院長，和一位總統府幕僚（我）諮商意見，在窮盡最小諮商範圍可能下，聽取意見，都能以洩密罪起訴，那我告訴大家，從李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，他們無時無刻不在置身於「洩密」風險中，因為他們只要接到任何國家秘密，都只能乾綱獨斷地靠自己的腦袋決定，不能和任何幕僚商量，因為，只要一向總統以任的任何人諮商，就是洩密！

這様的總統，如何領導國家？

而這種不顧國家運作之理的起訴決定，傷害的到底是馬英九的名譽？還是在傷害司法的公信力？

當然，最後可能每一個總統都有這様的風險，但最後只辦馬英九一人，畢竟，這世界，雙重標準的事，也多到見怪不怪了。

「關説司法的全成了正義之士，站出來反撃關説司法的，一個一個被判刑起訴。」我的法律訓練告訴我要「尊重司法」，但我的心裡卻沉痛至極、沉痛至極。不要以為馬英九被起訴是馬英九一個人的事情，這是黃鐘毀棄的兆端，是瓦釜雷鳴的伊始。

當邪痞梟叫竟成正義之聲，善良人的徬徨無措，也將成常態必然。

最後，我仍對司法保持一線期待，起訴之後，是法院審理的開始，期待，法院莫讓台灣陷入是非顛錯、黑白倒置之謬境。期待。

(中時電子報)