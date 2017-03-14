認媒體人把關不足 女主播：閱聽人也別老想「替天行道」

蔡尚樺常在臉書與粉絲討論時事議題。(圖/蔡尚樺臉書)

黑貓宅急便宅配員事件愈演愈烈，原本慘遭羞辱的送貨員，一夕間成了動粗爆粗口又惡人先告狀的壞人，也讓網友立場一瞬間倒向收貨夫妻，這讓主播蔡尚樺大嘆，媒體為搶快沒嚴格把關已錯在先，就連網友也盲目跟風，讓自以為是的正義之聲成了盲從跟風。

蔡尚樺臉書全文。(圖/蔡尚樺臉書)

蔡尚樺表示原先報導，宅急便送貨員成了慘遭羞辱的弱勢角色，許多鄉民為其打抱不平肉搜出收貨夫妻，甚至還跑去夫妻家門口謾罵，未料當事者女兒還原真相後，竟曝出送貨員不僅動粗還口出惡言，也讓網友立場一夕轉變，這讓蔡尚樺大嘆整件事件宛如小模事件翻版，從一開始隨媒體捕風捉影進而妖魔化，到事件翻轉後鄉民怕被告倉皇落荒而逃。

對於整起事件，蔡尚樺先是自我檢討，媒體人沒先做好把關確實有錯在先，但閱聽眾是否也該有判斷能力，而不是隨著媒體捕風捉影，甚至不要老是一副管太寬想「替天行道」的姿態，否則正義之士最後只會淪為跟風的盲從者。

(中時電子報)