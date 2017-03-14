馬英九遭起訴 王金平：尊重司法處理

北檢14日依違反通保法、教唆洩密等罪嫌起訴前總統馬英九。前立法院長、國民黨立委王金平（左）14日受訪。（劉宗龍攝）

王金平表示尊重司法處理。（劉宗龍攝）

王金平表示司法怎麼處理予以尊重。（劉宗龍攝）

媒體追問是否會致電馬英九？王金平說應該不會。（劉宗龍攝）

北檢今依違反通保法、教唆洩密等罪嫌起訴前總統馬英九。前立法院長、國民黨立委王金平今表示，尊重司法處理，他平常心，一直都是心中坦然、處之泰然，他認為自己沒有關說，沒有任何違法，但司法怎麼處理予以尊重。

媒體追問是否會致電馬英九？王金平說，應該不會，因為從那時候至今都沒私人通過電話，只有在國慶日等場合有碰過面。

針對是否還一個公道？王金平表示，司法公正公平處理就好。

(中時)