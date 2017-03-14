白色情人節 現今大學生最夯這樣告白

台大校門口、椰林大道、椰林小道、新生南路側門進入的蒲葵道、傅鐘等處都有杜鵑花的身影。(圖/北市觀傳局)

白色情人節，台大校園杜鵑花排字傳情送浪漫。(圖/北市觀傳局)

淡淡三月天，時而細雨時而陽光燦爛。隨著梅花、櫻花、杜鵑花陸續綻開的腳步，今(14日)日是白色情人節也是這個季節最浪漫的節日，而大家還記得自己人生第一次的勇敢告白嗎？以及現今大學生又有哪些向心儀對象的招數呢？

愛，就要勇敢大聲說！這些年，台灣各大學校園裡告白傳情活動花招多，除了用巧克力、花束、及他唱情歌，就連西瓜、蘋果、牛奶也是大學校園的傳統傳情招數，如台大有杜鵑花排字傳情、台師大有西瓜節、中興大學有牛奶傳情、成功大學有蘋果傳情，還有大學聯校的巧克力/棉花糖傳情等。

3月14日的白色情人節，讓更多有情人藉此傳遞情意的機會。如台大的杜鵑花排字是台大杜鵑花節期間在台大生間很流行的傳統活動，杜鵑花的花語代表「愛」，也因此成為白色情人節互道情愫的一種方式，成為另類的牛郎織女喜鵲橋。

台大校園共有6種杜鵑花，包括校園裡幾條主要道路，椰林大道、椰林小道、新生南路側門進入的蒲葵道等等，大門口、傅鐘等重要據點也都有杜鵑花的身影，今年台大園藝系也新開放「園藝花坊展覽溫室」，展出多種特殊品種杜鵑花，讓整個校園充滿幸福的美景。

(中時電子報)