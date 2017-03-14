一例一休 苗栗縣長：窒礙難行建議修法
一例一休制度上路，不但對於企業行號造成困擾，對於公部門也產生負擔。苗栗縣長徐耀昌今天表示，執行上在休假部分「窒礙難行」，建議立法委員進行修法變更。
徐耀昌指出，苗栗縣政府以及鄉鎮市公所經常會在週休假日舉辦活動，臨時人員和約聘僱人員必須遵守「一例一休」，以致於無法參加協助，造成人手短缺、作業困難，已請立委徐志榮和陳超明代為向中央反映。
苗栗縣政府行政處指出，府內的臨時人員有480餘人，工友530餘人以及測量助理員150餘人，他們都受到勞基法一例一休的規範，如依照第36條「休假日」加班費和38條勞工「特休假」規定，每年須增加新台幣3000餘萬元的人事開銷，對財政負擔更是雪上加霜。
徐耀昌表示，日前法院判決，用LINE傳簡訊給員工也算是一種加班，而且「一加就是4倍支出」，對於公部門更是「窒礙難行」，因此希望透過立法院修法，檢討相關規定，讓企業界、勞工團體都可以「達到一個平衡點」，修訂出一個適用可遵循的勞基法。
至於會不會跟進南投縣長林明溱研議不守勞基法的規定，徐耀昌指出，應透過立法委員向中央反映外，也呼籲勞動部須先以協助、輔導方式進行，不要「動不動就罰款」，以免造成基層反彈。1060314
(中央社)
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