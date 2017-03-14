世新將成立大數據中心 培育資訊分析人才

我要評比

因應資訊爆炸時代，世新大學將成立大數據中心，世新大學學術副校長陳清河說，未來的大數據中心將朝「傳播大數據」和「財經大數據」兩大主軸發展。（世新大學提供）中央社記者許秩維傳真 106年3月14日

因應資訊爆炸時代，世新大學今天表示，將成立大數據中心，希望為產官學界解決問題，提供前瞻建議，也會搭配學程，推動學生考取證照，養成資料分析師。

世新大學表示，現在各界透過數據挖掘演算法找出富有價值的數位資產，大數據已成為資訊爆炸時代下的研究顯學，世新於105學年獲得教育部補助3年校務研究計畫，今年經校長吳永乾批示，將成立大數據中心暨大數據中心委員會，邀資訊管理學系副教授吳瑞堯擔任籌備中心主任。

秉持「傳播貫穿各學門」的辦學特色與精神，世新大學學術副校長陳清河說，未來的大數據中心將朝「傳播大數據」和「財經大數據」兩大主軸發展；同時強化校務研究計畫，導入4大學院及各研究中心的特色，「讓世新成為跨領域、跨學門的學習、研究場域」。

「網路資訊何其豐富，要把這些隱藏知識挖掘出來」，大數據籌備中心主任吳瑞堯表示，世新師生臥虎藏龍，管院、傳院都有老師涉獵大數據議題，未來大數據中心將以如何整合、凝聚各方力量為優先，再去發掘可探討的議題，進一步給學校建議、作出研究成果，第三階段就是幫產官學界解決問題、給出前瞻性建議，為民眾服務。

為培養大數據分析人才，大數據中心也將搭配「傳播大數據學程」，推動學生考取相關證照，養成資料分析師，強化跨領域解讀能力。吳瑞堯認為，「要讓大數據中心成長和茁壯，就必須不設限」，讓特色自然而然的發展出來，除了把握世新固有專長外，只要是師生感興趣，什麼議題都可以做。

世新大學電算中心主任邱孟佑表示，硬體與軟體設備是大數據中心很重要的資源，電算中心會協助安裝、採購、管理等問題，期許將來大數據中心的發展可比擬世新大學民意調查研究中心，「現在外界想到民調就會找世新，希望未來大數據分析也能努力當領頭羊」。1060314

(中央社)