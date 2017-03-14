清明節花東實名制車票 24日開賣

我要評比

清明節連續假，花東再增實名制購票座位，台北往返花東計各有4班實名制。3月24日上午6時開賣，3月1日以前設籍花東縣民就有資格購買。

民進黨立法委員劉櫂豪今天表示，清明節連續假日，為了讓花東鄉親方便返鄉祭祖，他於立法院交通委員會審查台鐵局106年度預算時，提案清明節規劃台北往返花東實名制列車，從原來的往返各兩班列車，再增加往返各2班列車。

台鐵局允諾，規劃3月31日5226、5254車次及4月1日5234、5240車次台北往台東，以及4月3日5247、5215車次及4月4日5251、5241車次台東返台北列車，實名制班次於3月24日（星期五）上午6時起開放身分證U、V開頭，或民國106年3月1日以前設籍花東縣民，於台鐵局網站網路訂票。

劉櫂豪表示，蔡英文政府上台後為解決花東居民返鄉台鐵車位難求問題，於連續假期實施花東地區實名制訂位，因此他於交通委員會審查台鐵局106年度預算時，提案要求台鐵局研議再增加實名制列車之可行性，並要求最快於清明節連假開始實施。

台鐵局研議後決議於4月1日及3日再增加來回各1列次實名制列車，以疏運台東鄉親返鄉需求。

劉櫂豪表示，今年清明節4天連續假期，台鐵車票從年3月17日（星期五）凌晨0時起，開放一般民眾網路及電話語音訂票，提醒台東民眾注意開放訂票的時間，不要錯過。1060314

(中央社)