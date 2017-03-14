清明節花東實名制車票 24日開賣
清明節連續假，花東再增實名制購票座位，台北往返花東計各有4班實名制。3月24日上午6時開賣，3月1日以前設籍花東縣民就有資格購買。
民進黨立法委員劉櫂豪今天表示，清明節連續假日，為了讓花東鄉親方便返鄉祭祖，他於立法院交通委員會審查台鐵局106年度預算時，提案清明節規劃台北往返花東實名制列車，從原來的往返各兩班列車，再增加往返各2班列車。
台鐵局允諾，規劃3月31日5226、5254車次及4月1日5234、5240車次台北往台東，以及4月3日5247、5215車次及4月4日5251、5241車次台東返台北列車，實名制班次於3月24日（星期五）上午6時起開放身分證U、V開頭，或民國106年3月1日以前設籍花東縣民，於台鐵局網站網路訂票。
劉櫂豪表示，蔡英文政府上台後為解決花東居民返鄉台鐵車位難求問題，於連續假期實施花東地區實名制訂位，因此他於交通委員會審查台鐵局106年度預算時，提案要求台鐵局研議再增加實名制列車之可行性，並要求最快於清明節連假開始實施。
台鐵局研議後決議於4月1日及3日再增加來回各1列次實名制列車，以疏運台東鄉親返鄉需求。
劉櫂豪表示，今年清明節4天連續假期，台鐵車票從年3月17日（星期五）凌晨0時起，開放一般民眾網路及電話語音訂票，提醒台東民眾注意開放訂票的時間，不要錯過。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。