擬不一例一休 林全：政府不該帶頭違法
行政院長林全今天表示，目前沒看到南投縣政府不施行一例一休具體說法，但政府不應帶頭違法，如果有具體做法，會處理相關法律責任。
媒體報導，一例一休爭議不斷，有選民壓力的縣市長難為；台北市長柯文哲昨天說，「夾在中間很為難」，南投縣長林明溱更指示南投縣政府法制人員研議，「南投縣能否不施行」。
林全上午在立法院答詢時表示，目前只看到媒體報導，但勞動基準法修法全國一體適用，南投縣政府社會及勞動處應以勞基法為基礎實施，如果怠於執行，不需行政院、即使監察院都可介入。
他說，外界對一例一休有很多討論，也許有些法規規定沒考慮市場彈性化，將由行政命令做最好的解釋，目前正蒐集、了解業界反映資訊中。
他說，週休二日合理，一例一休已是彈性處理，但立法審查過程中，相關細節增加很多，也許執行上有困擾，會請勞動部在現有法令下最清楚彈性解釋。
民主進步黨籍立法委員鄭寶清追問，林明溱如果不執行一例一休，會不會有法律責任？林全說，相關法律責任都會看、執行。1060314
(中央社)
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