大麻花偽裝飾品 航警循線逮人

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航空警察局11日在遠雄進口專區查獲1件貨物夾藏2包疑似大麻花，毛重約1092公克，昨天逮捕取貨的莊男，訊後移送桃檢偵辦。

航空警察局安全檢查大隊與財政部關務署台北關11日在遠雄快遞貨物進口專區查獲1件以「擺件」名義申報進口貨物內夾藏2包疑似大麻花之包裝，毛重約為1092公克，經取樣緊急送請交通部民用航空局航醫中心鑑驗，均驗出第二級毒品大麻反應。

航警報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並積極清查過濾相關資料，專案小組昨天派員前往新北市新莊區一帶，逮捕前來領貨的莊男(31歲有搶奪、竊盜刑案紀錄)。

莊男表示，因缺錢花用，以新台幣1萬元酬勞代他人領取這批貨物，警方今天偵訊後依違反毒品危害防制條例移請桃園地檢署偵辦，並將持續擴大追查幕後集團共犯。1060314

(中央社)