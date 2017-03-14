全球城市生活品質排行 維也納第1台北85
美世諮詢公司公布全球城市生活品質排行榜，在231座城市中，奧地利維也納榮登榜首，台北和台中分別排名第85和101，伊拉克首都巴格達則再度墊底。
路透社報導，美世諮詢公司（Mercer）這項調查是提供跨國公司和企業派遣員工到海外時決定給予補助和津貼的參考。評比項目包括政治穩定性、醫療、教育、犯罪率、娛樂和交通便利性等數十項標準。
排名前5的城市分別為維也納、瑞士蘇黎世、紐西蘭奧克蘭、德國慕尼黑和加拿大溫哥華。
台北和台中分居第85和第101名，低於香港的71，但優於中國大陸上海（102）、北京（119）、廣州（121）和深圳（136）等地。
亞洲城市以新加坡排名第25最優；日本東京、神戶、橫濱、大阪、名古屋分居第47、50、51、60、63名；首爾第76名。
美國各大城以舊金山排第29最佳。南非的德班（Durban）排名第87，在非洲稱冠。
值得注意的是，倫敦、巴黎、東京、紐約市等全球中心連前30都擠不進，排名不如德國、斯堪的那維亞半島、加拿大、紐西蘭、澳洲等地大城巿。
巴格達再度吊車尾。美國於2003年入侵伊拉克後，教派暴力浪潮隨即席捲巴格達。
中非共和國首都班基（Bangui）、葉門首都沙那（Sanaa）、海地首都太子港（Port-au-Prince）、蘇丹首都喀土木（Khartoum）、查德首都恩加米那（N'Djamena），以及歷經6年浴血內戰的敘利亞首都大馬士革（Damascus），排名倒數第2至倒數第7。（譯者：中央社何宏儒）1060314
(中央社)
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