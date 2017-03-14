林明溱：一例一休讓勞資消費者三輸

我要評比

南投縣長林明溱今天表示，一例一休政策造成勞方、資方與消費者三輸，他接獲各界抱怨，一直悶在心裡，非常不暢快。

媒體報導，一例一休爭議不斷，林明溱指示南投縣政府法制人員研議，「南投縣能否不施行」。

林明溱說，他走訪基層，聽到許多旅遊業、休閒業與製造業者積極反映，勞工也抱怨「想多賺一點加班費都無法」，資方要付出不合比例的加班費，「罵聲連連」。

他說，忍了好幾個月，「一直悶在心裡，非常不暢快」，在縣務會議請相關機關研議，如果不施行一例一休，他「有無刑責、會不會被抓去關？」

林明溱表示，他率先反映這個問題，要讓中央政府了解，政策已嚴重傷害民間，希望政府重視，趕快檢討，否則南投縣政府也會有配套措施協助業者及勞工，但最重要的是法令修訂後一定要讓各界接受。

他說，政策讓地方各界非常不滿，但無處投訴、反映，反映也無效，希望透過媒體，讓中央政府、總統府聽到地方政府聲音，進一步指示勞動部修改政策。

林明溱表示，南投是觀光大縣，旅遊有淡、旺季之分，員工上班日數與業者互動配合良好，強迫固定休假天數，造成業者與勞工都不便，希望政府訂「大原則」，讓資方與勞方各自協議，政府「不要管太多」，「中央實在管太多了」。1060314

(中央社)