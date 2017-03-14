提勒森訪陸將會習李 為川習會鋪路
美國國務卿提勒森即將訪問中國大陸。美國國務院亞太首席副助卿董雲裳13日表示，提勒森此行將會見中國大陸國家主席習近平與國務院總理李克強，並為雙方元首未來可能的會晤鋪路。
中新社發自華府報導，董雲裳（Susan Thornton）在回答涉台議題時說，美國總統川普（Donald Trump）2月與習近平通話時已重申美方的「一個中國」政策。
據報導，董雲裳表示，美國本屆政府的「一中」政策與季辛吉（Henry Kissinger）擔任國務卿後的歷屆政府一樣，「都是建立在美中三個聯合公報基礎上的，這一點沒有任何疑問」。
提勒森（Rex Tillerson）將於美國時間14日啟程，訪問日本、南韓和中國大陸，訪陸行程將從18日展開。董雲裳說，提勒森此行將為美中元首未來可能的會晤鋪路，並聚焦打造建設性且富有成果的美中關係。
董雲裳表示，提勒森訪陸期間將與習近平、李克強、中國大陸國務委員楊潔篪和外交部長王毅舉行會談。
她提到，川普2月9日與習近平熱線，提勒森與楊潔篪2月21日通電話，7天後在華府會談。此外，提勒森2月也在德國舉行的20國集團（G20）外長會議期間與王毅會談。
董雲裳說，這些電話和訪問顯示，美中正快速建立良好的溝通管道，努力打造建設性的美中關係。提勒森此行將與中國大陸官員討論雙方面臨的各種挑戰和合作的領域，包括兩國貿易和投資問題。1060314
(中央社)
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