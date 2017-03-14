催生輕軌終不悔 熱情感動總統褒揚

高市府捷運局副總工程司陳俊融專業、熱愛工作，扮演高雄輕軌建設的重要推手，去年因病辭世。高雄市長陳菊（右）14日代表總統蔡英文頒予褒揚令，由他的長子陳冠穎（左2）代表接受。中央社記者王淑芬攝 106年3月14日

專業、熱愛工作，扮演高雄輕軌建設的重要推手，陳俊融去年辭世，高雄市長陳菊今天代表總統蔡英文頒予褒揚令，這份哀榮讓家屬感動，也令同事好友為之動容、不捨。

陳俊融是高市府捷運局副總工程司，專業的工程背景，具工作熱忱，還有深厚的人文底蘊，他對軌道的熱情感動長官、同事與朋友。

陳俊融是捷運「老兵」，從「捷運小組」起就參與構想高雄捷運、規劃、設計、發包、興建到通車，他全程參與，接著協助市府推動輕軌建設，他用「人文輕軌」的角度演繹城市移動的地標、輕軌之美，還成立專業粉絲團，透過專業的知識傳遞和互動，分享他的實作經驗，更用軌道城市的人文風情，滋長了網友的專業與對城市輕軌的憧憬美學態度。

陳俊融以軌道工程融合軌道人文風景，在JR Chen's Transportation World粉絲團裡，分享各國輕軌與城市共融的風景，從運輸、服務聊到城市漫遊，版主的熱忱、用心還有豐富人文美學素養令人驚豔，堪為公務員典範。

去年底，正當輕軌如火如荼的推進，陳俊融因病走到人生的終點。他的辭世留給長官、好友、同事無限的哀思與不捨。

至今，JR Chen's Transportation World一頁頁圖文並茂的人文輕軌故事依然令人流連。

不捨他的辭世，高市府為他爭取到總統褒揚令，陳菊轉頒這份殊榮由他的長子陳冠穎代表接受；哀榮的一刻，留給昔日好友無限的思念。1060314

(中央社)