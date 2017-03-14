發言人：川普年底捐薪 勞煩媒體選對象

我要評比

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）今天表示，美國總統川普年底將兌現競選承諾，將40萬美元（約新台幣1244萬）總統年薪捐給慈善團體，甚至要媒體幫忙挑選適合的捐款對象。

美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，史派瑟今天例行記者會上，有記者問說，川普2月開始領薪水後是否會捐出。

史派瑟回說：「總統目前打算是在年底捐出薪水，他勞煩你們大家幫忙決定捐款的流向。」

史派瑟還說：「我們能避免被放大鏡檢視的辦法，就是讓新聞媒體決定應該捐給誰。」話一出引發在場記者哄堂大笑。

法新社形容史派瑟此言飄出酸味，應是指過去媒體仔細檢視川普捐款和家族基金會管理運作。

地產大亨川普競選總統期間，曾多次表示不打算拿薪水，只會依法領個1美元。昔日，胡佛（Herbert Hoover）和甘迺迪（John F. Kennedy）也曾將總統薪水捐做慈善。

川普承諾年底捐薪消息一出引發網友討論，有人建議捐給美國民權聯盟（ACLU）和美國計劃生育協會（Planned Parenthood）等，也有媒體人提議捐給「保護記者委員會」（CPJ）等新聞業非營利組織。

不少網友酸言諷刺川普，例如「這捐款可能最後成為他報稅單上唯一合法的項目」、「他捐薪可能用來扣抵稅額」等。

還有人留言嗆史派瑟，說川普「早就決定薪水捐給他最愛的慈善團體，那就是川普基金會（Trump Foundation）。你的鼻子又在繼續變長！」。網友甚至開玩笑說，川普「年底就不會是總統了」。（譯者：中央社盧映孜）1060314

(中央社)