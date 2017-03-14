高市酒駕連2起 警方：酒駕零容忍
高雄市今天有2起酒後駕駛案件，分別撞上路燈桿和直衝安全島。警方表示，酒駕「零容忍」，兩酒駕肇事案都依公共危險罪嫌送辦；如果飲酒，可指定駕駛人駕車或搭大眾交通工具。
蔡姓男子涉嫌酒駕，於三民區正興路逆向行駛及自撞路燈桿，造成車頭全毀，右前臂骨折和多處擦傷；63歲高姓男子也涉嫌酒駕，精神恍惚直衝新興區民生路安全島。
警方說，兩起酒駕案都依公共危險罪嫌移送偵辦。警方對酒駕絕對嚴格執法，絕對「零容忍」，將不定期酒駕大執法，加強取締高肇禍路段和時段酒駕和違規行車。
警方說，如果飲酒，可指定駕駛人駕車或搭大眾交通工具，也可利用餐飲業者提供的代客叫車、代客保管車輛等服務。
警方希望駕駛人勿貪杯酒駕，可利用免付費代叫計程車服務，專線電話為080001006。1060314
(中央社)
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