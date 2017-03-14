習近平連5年赴上海團 倡科技強國夢
中共總書記習近平連續5年參加中國大陸第12屆全國人民代表大會會議的上海代表團審議大談創新，延續他去年在20國集團（G20）杭州峰會提出的「世界科技強國」目標。
大陸央視新聞13日報導，習近平5日下午參加大陸第12屆全國人大第5次會議上海代表團的審議。習近平連續5年在同一天下午參加上海代表團的審議，因為他就是上海選出的第12屆全國人大代表。
值得注意的是，習近平連續5年在上海團都談到了創新，凸顯了「全面創新」是中國大陸新一輪改革開放的新動能。這也延續了他去年9月在G20杭州峰會上的談話，要將中國大陸建設為「世界科技強國」。
習近平當時在G20杭州峰會表示，中國大陸經濟發展不少領域「大而不強、大而不優」，長期依靠資源、資本、勞動力等要素投入支撐經濟成長和規模擴張的方式已不可持續。
他當時說，建設「創新型國家」和「世界科技強國」，是中國大陸發展的迫切要求和必經之路。1060314
(中央社)
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