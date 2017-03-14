鴻海相中醫療特區 陳福海：千載難逢

鴻海集團董事長郭台銘計劃在金門籌組兩岸生技醫療特區，金門縣長陳福海表示，這是金門千載難逢的機遇，「郭董舖著紅地毯在等我們」，金門縣政府萬萬不能再「劃地自限」。

陳福海已邀集縣府相關局處首長及業務承辦人集思廣益，他期許相關部門能透過溝通、溝通、再溝通，用「一條鞭」式的行政效率，積極面對問題、做出成績。

陳福海說，郭台銘投資金門茲事體大，對金門人來說，鴻海投資看上金門，是件大事、更是喜事，也是一項大戰略，金門一定要做好準備，讓鴻海先進來，相關細節後續再進一步協調處理。

郭台銘12日在台北出席永齡健康基金會時宣布積極擘劃生技醫療產業藍圖，透露期待兩岸攜手在金門規劃一個醫療特區，擘劃「健康、和平」的未來，細節預計2個月內公布。

其實早在月初，郭台銘就已低調參訪金門，與陳福海討論相關事宜。但尊重郭台銘的要求，在全案未進入成熟階段時，地方媒體並未對外透露相關訊息。

對於郭台銘在台灣宣布這項計畫，陳福海表示，首先，金門要思索有何籌碼與鴻海的窗口連結，「我們可以先給個點，但後續一定要想方設法的連成一條線，並縱深成一個面。」他說，不能碰到問題就回到原點，要多用點智慧來化解大家對本案的疑慮。

陳福海說，最重要的是，這對金門是歷史千載難逢的機遇，「如今郭董已舖著『紅地毯』在等我們」，金門縣政府萬萬不能再「劃地自限」，更不能卡在繁瑣的行政程序，而是要多用點心思來突破盲點，在不違法的前提下，公開、透明的「圖利」全民，為金門醫療奠定50年、甚至100年還能永續發展的基礎。

金門雀屏中選，陳福海表示，金門抱持的是與鴻海合作開發的概念，除了希望鴻海與地方共存共榮，也期盼推動就業市場、促進地方發展繁榮；至於相關細節有待鴻海和地方政府進一步協調。

陳福海表示，這需要地方政府用「一步到位」的心態承擔；他說，與鴻海的對接每一個環節都不能忽略，讓全球最好的治癌醫生都到金門來是縣府最殷切的期待；問題是「我們有何籌碼讓人家進來，讓鴻海醫療新藍海特區案迅速拍板？」他說，「未來的每一步，我們勢必都要更嚴謹的來面對」。1060314

(中央社)