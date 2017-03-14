卜睿哲：美中完全沒必要簽署第四公報

前美國在台協會理事主席卜睿哲在布魯金斯研究所研討會後表示，不認為美中有再簽第四公報的必要。中央社記者廖漢原華盛頓攝 106年3月14日

美國媒體報導，美中元首可能於下月初會晤，前美國在台協會理事主席卜睿哲今天表示，他不認為美中有再簽公報的必要，即使考慮簽署都不符合美國的利益。

美國媒體引述不具名消息人士報導，美國總統川普將邀請中國國家主席習近平，於4月6至7日在佛羅里達州寓所會晤。

國務卿提勒森（Rex Tillerson）預定15至19日訪問日本、南韓與中國。

此外，有報導指華府有人推動美中簽署第四公報的老議題，這種說法是基於川普不按牌理出牌與熱衷交易的性格。

卜睿哲（Richard Bush）在布魯金斯研究所（Brookings Institution）研討會後受訪表示，提勒森訪中是美中雙方資深官員近期首次有機會討論各項分歧的議題，包括台灣。提勒森會在準備可能的美中高峰會中扮演某些角色，但不清楚川普政府是否真的嚴肅考慮與中方簽署第四公報。

卜睿哲說明，美中過去簽署的3項公報，是為處理某些特殊問題。第一公報是為恢復接觸，第二公報是為關係正常化，第三公報是為處理對台軍售。

他強調，特別是就台灣而言，有什麼議題必須以這種方式（第四公報）來處理？美中過去簽署3項公報花很長時間研擬，有的要好幾個月，這是可以理解的。

卜睿哲說，「我不認為美中有再簽公報的必要，完全不需要，即使考慮簽署都不符合美國的利益。但如果真要簽，最好花多點時間才能正確處理，切勿急就章。」

卜睿哲認為，美國瞭解可用各種方式保護或推動美方利益，也許有些想法認為過去的公報，美國沒有得到最好的協議。

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）曾在1998年6月底訪中期間以口頭、在非正式的場合提出不支持「兩個中國」或「一中一台」、不支持台灣獨立、認為台灣不應加入任何必須以國家名義才能加入的國際組織。卜睿哲時任在台協會理事主席，曾為柯林頓的說法降溫。

卜睿哲指出，柯林頓當時的說法沒有新的東西，只是再度陳述美國政策。可以想像川普可能會被要求說一些對台灣不利的話，但預料以美國官員的智慧，不會走到那個方向。1060314

(中央社)