馬英九涉洩密 北檢：逾越司法政治分際
台灣台北地方法院檢察署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，認為馬英九涉犯通訊保障及監察法等罪，也逾越司法與政治應有分際，今天依法起訴。
這起教唆洩密案，源於最高法院檢察署特別偵查組民國102年偵辦民主進步黨籍立法委員柯建銘、前立法院長王金平疑涉關說案，馬英九、前最高檢檢察總長黃世銘之後則被控教唆洩密與洩密等罪嫌。
北檢調查相關事證，認為馬英九違反通保法、公務員洩漏國防以外機密等罪嫌，依法起訴。
北檢說，馬英九長期從事司法實務與法律教學，深諳法律專業與行政程序，明知人民對隱私權、通訊秘密自由及資訊自主權的期待，為普世共維基本價值；縱為處理內閣閣員政治責任，亦非不知得選擇以合法適當方式為之。
北檢認為馬英九逾越司法與政治應有分際，無故洩漏及教唆洩漏偵查中秘密、監察通訊所得應秘密資料及將柯建銘個人資料為蒐集的特定目的外利用，侵犯人民基本權利，涉犯罪事實已臻明確，犯嫌足堪認定。1060314
(中央社)
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