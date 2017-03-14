戴正吳拚夏普年輕化 不擔心人才外流

我要評比

鴻海投資的夏普擴展新局，夏普社長戴正吳表示，不擔心人才外流，人事制度改革年輕化，龜山廠擴大徵才，目標2017會計年度轉盈。

夏普（Sharp）社長戴正吳13日在日本大阪府(土界)市舉行記者會。

日本經濟新聞報導，戴正吳指出，不擔心人才外流，人事制度改革以年輕化為目標。

戴正吳表示，離職的員工多半是老將，希望留下的是願意一起打拚的人才，計畫透過新的制度，讓夏普年輕化。

在人事政策部分，戴正吳表示，去年夏天鴻海集團正式入主夏普後，建立並貫徹信賞必罰的原則，提高員工能力、責任與貢獻3大能力。

在龜山工廠布局，戴正吳指出，沒有考慮龜山廠人員削減，反而要擴大徵才，規劃招募 500人，目前決定招募250人，目標是在2017會計年度，讓龜山廠由虧轉盈。

戴正吳表示，客戶和銀行團對夏普印象改變，認為夏普變得更有精神，他指出，夏普有大量優秀的人才，持續提高員工工作動力、加快經營決策，夏普復甦不是問題。

夏普2月中旬上修截至今年3月底的2016會計年度財測，原先預期2016會計年度合併營業利益調升到373億日圓，此次財測再調升到474億日圓。

夏普2016會計年度歸屬母公司業主虧損原先預期可縮小虧損規模到372億日圓，此次財測預期可再縮小虧損到271億日圓，每股虧損從原先預期的9.65日圓，再減少到每股虧損7.36日圓。

此次財測仍預期2016會計年度合併營收規模在2兆500億日圓。

夏普在2月上旬公布到去年12月底的單季和累計9個月財報，其中單季本業營業利益達188億日圓，季增6.5倍，單季獲利42億日圓，轉虧為盈；累計9個月合併營業利益達189.38億日圓，較上一年同期大幅轉正。1060314

(中央社)