NBA》19助攻！盧比歐改寫個人與隊史紀錄

盧比歐14日單場傳出19助攻，一舉改寫個人與灰狼隊史新高紀錄。(美聯社資料照)

看來這次西班牙「金童」盧比歐終於爆發了！下半季跟上半季判若兩人的灰狼主控盧比歐，14日出戰巫師時，首節就傳10助攻，全場22分、19助攻帶領灰狼119比104宰翻巫師，一舉改寫個人生涯與灰狼隊史助攻紀錄。

盧比歐原本生涯單場最多助攻次數是17次，灰狼隊史紀錄也是17次，如今卻遭他同時改寫，看來他真的要感謝一下美媒亂傳消息的「激勵」，因為他在下半場爆發主因之一，就是他差點跟尼克控衛羅斯互換球隊。

在今年交易截止日前夕，盧比歐被爆料將被交易到尼克，連他自己都加了尼克「波神」波爾金吉斯推特，準備跟新隊友好好交流一下，最後這筆交易告吹收場，盧比歐隨即下半季徹底爆發，似乎就是想跟灰狼高層嗆聲。

在下半季9場比賽中，盧比歐場均14.9分、11.8助攻，其中6場比賽貢獻雙十，比起他本季平均9.6分、8.8助攻都要進步許多，更幫灰狼下半季拿到7勝2敗佳績，充分證明他的身價，甚至還擁不小進化空間。

灰狼下半季戰績上揚另1功臣，當屬上季新人王唐斯，14日他拿39分、13籃板，繼續展現內線主宰力，比利查16分、10籃板，威金斯15分，羅許12分，看來就算少了整季報銷的主力射手拉維，灰狼仍然不容小覷。

(中時電子報)