李在鎔被拘待審 但疑續掌三星大權

三星電子副會長李在鎔。(美聯社)

三星電子副會長李在鎔(Jay Y. Lee)雖因涉及南韓總統朴槿惠(Park Geun-hye)醜聞，而遭檢方拘留等待審判，但他可自由會見訪客，使得他有機會能繼續影響三星集團的重大決策。

根據路透社(Reuters)報導，李在鎔目前被單獨拘留在首爾拘留中心。按照南韓的規定，只要在周一到周六的上班時間內，他都可以無限時和隨時的和律師團會面。除此之外，李在鎔和其他在中心待審的人一樣，除了律師外每天都可和一般訪客會面一次、時間約30分鐘，或是每個月會見一般訪客至少12個小時。若獲得拘留中心許可，李在鎔也可在沒有隔板的房間，進行額外的特殊會面，他可在這這類房間中瀏覽文件和接電話等。

若是在美國，因企業犯罪而被拘捕的被告，雖然也可無限時的和律師會面，但是一個月最多只能會見一般訪客4小時，但通常涉及重大案件的白領被告可獲准繳交保釋金、在家等待審判。

三星集團副董事崔智成(Choi Gee-sung)和三星電子總裁李仁龍(Rhee In-yong)，在李在鎔被拘捕後都有被媒體拍到到拘捕中心會見他。但三星不願澄清李在鎔目前對集團的管理到底有多大影響，只願證實他固定和律師團對會面。

李在鎔已經否認一切指控，三星集團也尚未開始取代李在鎔的人選，該集團的人表示李並未處理公司日常事務，但仍影響公司的關鍵決策如新投資、併購、人事和整合等。三星分公司的高層表示，目前沒有備案人選因為該公司認為李在鎔會被證實清白，如果第一次庭審就獲釋就不需要替代人選。

(中時電子報)