中美簽第四公報？外交部：傳聞階段
美國媒體稱，美國總統川普與中國國家主席習近平4月舉行領袖會議。外交部北美司司長薛美瑜上午表示，我方密切關注。盛傳中美可能簽署「第四公報」，她說，「還是屬於傳聞階段」。
另外，薛美瑜指出，美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）今晚率美國外交學者團抵台訪問，預計將停留至17日結束；他們在台期間可能與總統蔡英文及外交部官員等相關部會見面。
對於「川習會」可能在4月舉行，她說，美中領導人隔斷一段時間都會都面，這次「川習會」是川普上任後首次，我方對相關情況密切關注，跟美方也會就議題保持聯繫。
但薛美瑜強調，白宮發言人也針對這個議題表示，雙方確定時間、會在何處會面等相關細節都在規劃安排當中，我方也會照以往一貫做法，就元首會面持續給予關注。
美方以往美中領袖見面前，向我方報告。薛美瑜說，我方通常與美方有密切且暢通的管道，會就相關事項溝通；事實上，現在有些會面都還在規劃階段。
對於「第四公報」的傳聞，薛美瑜指出，不管是美中、台美關係，我方都會很密切關注，事實上，「第四公報」的議題一直都存在，從90年代或每次美中領袖見面時，都會有這種傳聞。「現在還是屬於傳聞階段」。
(旺報)
關鍵字：美中第4公報
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