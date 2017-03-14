馬英九遭起訴 羅智強批：關說司法成了正義之士

北檢今依違反通保法、教唆洩密等罪嫌起訴前總統馬英九。前總統府副秘書長羅智強今在臉書發文指出，深感遺憾，他不認同檢方的起訴判斷，但尊重司法。

羅智強說，如果總統在知道一件動搖國政大局的司法關説案時，竟連和行政部門的最高首長行政院長，和一位總統府幕僚（我）諮商意見，在窮盡最小諮商範圍可能下，聽取意見，都能以洩密罪起訴，那從李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，他們無時無刻不在置身於「洩密」風險中，因為他們只要接到任何國家秘密，都只能乾綱獨斷地靠自己的腦袋決定，不能和任何幕僚商量，因為，只要向總統以外的任何人諮商，就是洩密。

羅智強質疑，這種不顧國家運作之理的起訴決定，傷害的到底是馬英九的名譽？還是在傷害司法的公信力？

羅智強表示，最後可能每一個總統都有這様的風險，但最後只辦馬英九一人，畢竟，這世界，雙重標準的事，也多到見怪不怪了。

「關説司法的全成了正義之士，站出來反撃關説司法的，一個一個被判刑起訴。」羅智強說，他的法律訓練告訴他要「尊重司法」，但他的心裡卻沉痛至極、沉痛至極。

羅智強抨擊，不要以為馬英九被起訴是馬英九一個人的事情，這是黃鐘毀棄的兆端，是瓦釜雷鳴的伊始。當邪痞梟叫竟成正義之聲，善良人的徬徨無措，也將成常態必然。

羅智強說，他仍對司法保持一線期待，起訴之後，是法院審理的開始，期待，法院莫讓台灣陷入是非顛錯、黑白倒置之謬境。期待。

(中時)