急診室暴力 女護理師遭醉男勒頸攻擊

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醉男對護理師勒頸攻擊。（楊明峰翻攝）

院方開記者會譴責急診室暴力。（楊明峰攝）

醉男遭眾人制伏。（楊明峰翻攝）

又見急診室暴力！18歲林姓男子12日上午9時許在桃園市中壢天晟醫院急診室，對4名女護理師咆哮謾罵後，勒住其中1名王姓護理師頸部，隨後遭警衛等院方人員壓制在地制伏，最後交由警方帶回派出所，訊後被依傷害、妨害名譽、強制、恐嚇、醫療法等罪嫌移送偵辦。

院方14日上午召開記者會譴責醫療暴力，說明林男當天上午6時許酒後，被救護車送抵急診室，上午約9時從病床起身時不穩，數度跌坐地上，護理師見狀協助其下床，反遭惡言相向，甚至暴力對待，院方予以譴責，盼相關單位針對醫療暴力，加重相關刑度、罰則。

(中時)