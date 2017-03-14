急診室暴力 女護理師遭醉男勒頸攻擊
又見急診室暴力！18歲林姓男子12日上午9時許在桃園市中壢天晟醫院急診室，對4名女護理師咆哮謾罵後，勒住其中1名王姓護理師頸部，隨後遭警衛等院方人員壓制在地制伏，最後交由警方帶回派出所，訊後被依傷害、妨害名譽、強制、恐嚇、醫療法等罪嫌移送偵辦。
院方14日上午召開記者會譴責醫療暴力，說明林男當天上午6時許酒後，被救護車送抵急診室，上午約9時從病床起身時不穩，數度跌坐地上，護理師見狀協助其下床，反遭惡言相向，甚至暴力對待，院方予以譴責，盼相關單位針對醫療暴力，加重相關刑度、罰則。
(中時)
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