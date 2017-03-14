價值11萬彩券失而復得 身障者破涕為笑

台北市士林警分局日前獲報，有民眾拾獲刮刮樂，價值新台幣11萬元，警方循線找到林姓失主，他說，自己身障靠彩券維生，不見時急得要哭出來，以為找不回來，果然台灣人善良。

士林警分局文林派出所警員謝文隆、謝宜蓁9日早上9時30分接獲通報，在中正路233巷口有民眾需要協助，到場後只見黃姓民眾手拿黑色袋子，他向警方表示，拾獲這袋子裡面裝有4本全新刮刮樂，卻不見有人回來認領，只好尋求警方協助。

警方利用刮刮樂上遺失收據證號，詢問台灣彩券公司，查出失主為林姓男子，林男接到通知後，趕緊跑到派出所認領。

他露出感激眼神說，自己身障靠賣彩券維生，這些彩券假如真的不見，真不知生活該怎麼過下去，原本一直沿路焦急尋找，卻苦尋不著，以為被人拿走或不見了，感謝警方和黃姓民眾協助，台灣人真的很善良。1060314

(中央社)