郭台銘規畫金門醫療特區 ，陳福海縣長這樣說

鴻海集團董事長郭台銘（前左二）日前由陳福海縣長（前右二）陪同勘查「金門醫療特區」環境條件。（縣府提供）

鴻海集團籌組全球抗癌大聯盟，並計畫在金門規畫1座全新醫療特區，縣長陳福海指係「千載難逢的歷史機遇」，要求相關單位都動起來，全力配合舖下「紅地毯」等待金門的郭台銘董事長，用心為金門醫療打下50年、100年永續發展的基礎。

針對這項被鄉親視為金門百年「希望工程」，可與金門大橋相提並論的重要建設案，陳福海縣長表示，既是一件「大事」，更是一件「喜事」。他在昨天邀集縣府相關首長開會，敲定先讓鴻海進來金門，再處理相關細節的大戰略。

陳福海強調，「歷史的機遇千載難逢，如今郭董已舖著紅地毯在等我們，金門縣政府萬萬不能再畫地自限，也不能卡在繁瑣的行政程序」。他要求相關單位要多用點心思來突破盲點，在不違法的大前提下，公開、透明的「圖利」全民，為金門醫療奠定50年、100年仍可永續的發展基礎。

陳福海也表示，縣府基本上是抱持「合作開發」的概念，期待鴻海集團的進駐金門，帶動就業市場與促進地方繁榮發展，這些都需要縣府相關部門拿出「一步到位」的心態來承擔，透過溝通、溝通、再溝通，用「一條鞭」的行政效率積極面對問題和作出成績來。

陳福海指出，讓全球最好的治癌醫生都到金門來，是縣府和鄉親最殷切的期待，未來與鴻海的對接工作，每1個環節都不能忽略，都需要用嚴謹的態度面對，以期這座醫療特區迅速拍板定案。

曾在金門當兵的郭台銘，本月6日帶領6名重要幹部重返闊別40年的金門，履勘衛福部金門醫院和軍方花崗石醫院舊址，並實地了解「小三通」現況後，日前在出席永齡健康基金會抗癌記者會中透露，鴻海集團基於「健康」、「和平」理念，計畫在金門籌設兩岸醫療特區，並將在2個月內公布相關計畫細節。

(中時)