偽藥加乳瑪琳出包 陳時中：若內神通外鬼願辭
偽藥「冠脂妥」、過期「乳瑪琳」，藥安及食安相繼出包，衛福部長陳時中上任後今首度接受廣播專訪表示，若有「內神通外鬼」，他願辭職下台負責。目前高風險、高利潤、高用量的藥品，優先列入「優良藥品運輸規範」，接下來是用量前100大藥品，年底前，國內所有藥品都要納入，即藥品上、下游流動到出貨等終端，都要上網申報管制。
陳時中指出，近日過期「乳瑪琳」事件，衛福部已要求全面下架，是業者作業疏失，將過期「乳瑪琳」放在生產線上，廣播主持人追問，你相信嗎？陳時中說：「現在的瞭解是如此。」
對於先前的降血脂藥「冠脂妥」出現偽藥，陳時中表示，這是新型的犯罪型態，為離職員工將偽藥摻入正常的供應鏈，用的是另一降血脂藥成分，且做的非常像，原料藥供稱來自中國，目前已透過疾管署的管道，試著與中國衛生食品單位連繫，但尚未聯絡上，為了兩岸人民健康，希望兩岸一起打擊犯罪。
至於觸犯偽藥是否會提高罰則遏阻不法？陳時中表示，目前《藥事法》的偽藥罰則是10年以下有期徒刑、1億元以下罰金，如有立委認為罰則太輕而提案修法，「我不反對」。
這次偽藥及過期「乳瑪琳」的出包主管單位都是食藥署，是否會對食藥署人員進行懲處，陳時中表示，不會有人員懲處，但承認整個管理有「系統性」的問題，未來應要精進管理策略，亦即「優良藥品運輸規範」要確實落實，同時要建立通報下架機制，如果通報回收損失部分都要自己賠，缺乏人性，是不會成功的，這些部分都要去改進，今年底這些如果沒有確實做好，「到時我也不會在位了」。
(中時)
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