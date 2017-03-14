持桃園市民卡搭機捷 送大杯熱拿鐵

慶祝桃園機場捷運正式上線，除了第一個月使用悠遊卡等電子票證票價享5折優惠，悠遊卡即日起至3月31日只要搭乘桃捷一次，就可享有全家便利商店中杯熱拿鐵一杯，另外，悠遊卡對桃園市民更加碼優惠，持桃園市民卡只要搭桃園機場捷運一次，就送全家便利商店大杯熱拿鐵一杯。

悠遊卡公司表示，桃園市民卡是悠遊卡發行，悠遊卡就是桃園市民的專屬卡，因此回饋也要加碼，另外在8月31日以前，只要使用悠遊聯名卡搭乘桃園機場捷運，每筆自動加值又可獲得5%現金的加碼回饋（相當於25元）。

悠遊卡公司說，悠遊卡總發卡量超過6500萬張，其中悠遊聯名卡自2006年發行以來已突破1700萬張，目前合作發卡機構共有18家，包括新光銀行、永豐銀行、凱基銀行、聯邦銀行、彰化銀行、台新銀行、台北富邦、第一銀行、中國信託、遠東商銀、合作金庫、華南銀行、玉山銀行、兆豐商銀、台中銀行、國泰世華、上海銀行、台灣企銀，在廣大持卡人支持下，正值桃園機場捷運正式通車，希望能吸引往返台北、桃園地區及機場的通勤族和旅客多加利用。

(中時)