第十屆杜聰明獎 三德國教授榮獲

蓋哈德.波曼（左起）和娜.默尼耶以及朗宓榭（右）獲獎。（趙雙傑攝）

由科技部主持，我國授予外國研究學者最高榮譽獎項「杜聰明獎」，今日上午在台大圖書館舉行第十屆頒獎典禮，本屆「杜聰明獎」由三位德國教授，蓋哈德.波曼和哈娜.默尼耶以及朗宓榭獲得，當中朗宓榭更是第一位人文領域得獎者。

(中時)