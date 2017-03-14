一例一休爭議 林佳龍：執行應彈性

針對中央制定的一例一休政策，台中市到底要不要實施？台中市長林佳龍上午出席大台中圖書館台中學專區成立活動時指出，一例一休確實引發了爭議，但大方向仍朝周休二日前進，呼籲政府做好配套措施並保留執行上的彈性。

林佳龍表示，目前是一例一休的宣導期，中央應持續傾聽各界建議，台灣是法治社會，一例一休政策的大方向是朝周休二日前進、是進步社會的目標，看考慮到法理情，中央除應做好配套，行政部門執行時也應視實際情況、保留彈性，方便未來修法時作為參考。

(中時)