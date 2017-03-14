卜睿哲： 第四公報無必要

卜睿哲表示，他不覺得第四公報有必要，對美國也益處。美國應知道有更好方式可保護國家利益。（江靜玲攝）

美國國務卿提勒森將訪問北京，華府智庫布魯金斯學院東亞政策研究中心主任卜睿哲表示，他不知道川普政府對第四公報到底有多嚴肅，但他認為第四公報無必要；川普政府或許會被迫把台灣放諸於不利地位，但美方有足夠聰明不被推到這個路上。

提勒森將於18日抵達北京，針對有關推動簽署美中第四公報傳聞，卜睿哲表示，他不清楚提勒森到中國會談什麼，但美中官員可討論一些分歧議題，包括台灣。

至於川普政府對第四公報到底有多嚴肅，卜睿哲表示，若真有此事，其他美中三公報都是為特議題設計的，第一個公報是美中交往基石；第二個公報是美中關係正常化的建交公報；第三個公報是關於軍售。

卜睿哲說，關於台灣，他不清楚，目前有什麼議題需要以公報的形式來表達的，且每個公報雙方都要花費許多時間。卜睿哲表示，他不覺得第四公報有必要，對美國也益處。美國應知道有更好方式可保護國家利益。

(中時)