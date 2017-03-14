昔投資賠1500萬 許效舜現跟嫩妻領零用金還說她旺夫
搞笑功力一流的藝人許效舜，除了演藝工作外，熱衷於賞玩石頭並經營副業也是出了名的，然54歲的他，卻鮮少以副業賺錢，反倒屢屢投資失利，曾投資土地被騙1500萬，又託友人買玉損失數十萬，唯獨茶藝館生意做起來，今年七月要重新開張，目前手上有兩個節目並投資醫美診所的他，月入60萬，擺脫賠錢一族。
許效舜2002年曾花1500萬想在台東蓋飯店，沒想到合夥人拿了錢就人間蒸發，2003年成立「石頭家族」經紀公司，蔡姓負責人竟以他名義到處亂開支票，讓許效舜負債千萬，連2015年託朋友買玉都會被偷斤減兩，投資經歷超慘痛，據《蘋果日報》報導，所幸他跟跟五弟興趣相投，在家鄉基隆暖暖合開「五茶二石坊」茶藝坊，甚至會有粉絲會慕名來跟「許半仙」求消災解惑，生意源源不絕，因此近來他花了300萬重新整修茶藝館，等今年7月完工重新開業。
許效舜投資頻失利，所幸小24歲嫩妻「小鐵」賢慧，他說老婆有旺夫運，透露現在錢都給太座管，「我有需要再跟老婆拿零用金」，許效舜跟小鐵一起投資「赫拉美學診所」，加上目前主持的《瘋神無雙》和《超級夜總會》，也擔任節目、電影製作人，一個月可進帳約60萬。
(中時電子報)
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