馬英九遭起訴 馬辦：馬對自己清白有信心

北檢今依違反通保法、教唆洩密等罪嫌起訴前總統馬英九。馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，非常遺憾，馬前總統對自己清白有信心，會到法院為堅持力爭大是大非，也期待法院最後會做出公平正義的判決。

徐巧芯說，遺憾檢察官沒有接受馬前總統在北檢的完整說明，馬前總統處理干渉司法關說重大醜聞，因此事件涉及部會首長的政治責任，他是執行元首依據憲法的職權，根本不應該構成犯罪。

徐巧芯指出，如今涉及司法關說的人沒事，處理司法關說醜聞的人卻被起訴，公道何在？馬前總統表示他對自己清白有信心，會到法院為堅持力爭大是大非，也期待法院最後會做出公平正義的判決。

(中時)