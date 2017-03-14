國民黨：相信馬英九清白與操守

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前總統馬英九遭起訴，中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天表示相當遺憾，國民黨相信馬英九的清白與操守，也期待後續的司法審判能夠還給馬英九一個公道。

台灣台北地方法院檢察署偵辦前總統馬英九被控涉嫌教唆洩密案，今天依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九。1060314

(中央社)