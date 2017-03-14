一例一休 新北：中央應解決衍生問題

媒體報導，南投縣研議不施行勞動基準法一例一休。新北市府發言人張其強今指出，希望勞動部就執行後所衍生問題，儘快就施行細則、解釋令做成一致公布，解決一例一休所生疑義。

媒體報導，一例一休爭議不斷，有選民壓力的縣市長難為，南投縣長林明溱指示南投縣政府法制人員研議，「南投縣能否不施行」。

張其強表示，希望勞動部就一例一休執行後，各界衍生的問題，以及各級行政機關在執行上所遭遇的爭議，儘快就施行細則、解釋令，做成一致的公布，解決一例一休所生的疑義。1060314

(中央社)